Formula 1'de sezonun son pole'ü Max Verstappen'in

Formula 1'de takvimin son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde pole pozisyonunu Red Bull'un Hollandalı şampiyon sürücüsü Max Verstappen kazandı.



İkinci sırayı Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc kazanırken, bir diğer Mclaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.



İKİ ŞOK BİRDEN YAŞANDI



Sıralama turlarının birinci seansında Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz kötü bir tur attı ve 16. sırada kaldı.



Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu olan sürücüsü Lewis Hamilton'da sıralama turlarının ikinci seansında elendi ve 11. sırada yer alacak.





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