Formula 1'de sezonun son pole'ü Max Verstappen'in

Formula 1'de sezonun son pole pozisyonunu Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Formula 1'de sezonun son pole'ü Max Verstappen'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 18:02
Formula 1'de takvimin son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde pole pozisyonunu Red Bull'un Hollandalı şampiyon sürücüsü Max Verstappen kazandı.

İkinci sırayı Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc kazanırken, bir diğer Mclaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.

İKİ ŞOK BİRDEN YAŞANDI

Sıralama turlarının birinci seansında Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz kötü bir tur attı ve 16. sırada kaldı.

Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu olan sürücüsü Lewis Hamilton'da sıralama turlarının ikinci seansında elendi ve 11. sırada yer alacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery