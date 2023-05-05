Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.



Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 93 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 87



3. Fernando Alonso (İspanya): 60



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48



5. Carlos Sainz (İspanya): 34



- Takımlar



1. Red Bull: 180



2. Aston Martin: 87



3. Mercedes: 76



4. Ferrari: 62



5. McLaren: 14





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