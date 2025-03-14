Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı, Avustralya'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak
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14 Mart 2025 14:53
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.

Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00 yapılacak. Yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 kıtada 21 ülkede 24 yarış düzenlenecek.

Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

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