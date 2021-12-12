Formula 1'de savaş pist dışında sürüyor!

Formula 1'de mücadele pist üstünde sona erdikten sonra sezon boyunca olduğu gibi pist dışında devam etti.



Yarışın 54. turunda Nicholas Latifi, Mick Schumacher ile mücadelesinde pist üstünde tutunamadı ve bariyerlere çarptı. Latifi'nin aracıyla birlikte araçtan dağılan parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı çıkarıldı.



Bitime 5 tur kala çıkan güvenlik aracı yarı hızla devam ederken Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında, İngiliz pilottan tur farkı yemiş ancak Hollandalı pilottan tur farkı yememiş 5 pilot bulunuyordu.



Yarış hakemi Michael Masi, önce tur farkı yememiş pilotların araçları geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu. 56. turda Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Masi'nin bu kararına telsiz yoluyla itiraz etti. Masi, bu kararı yeniden düşüneceğini belirtti ve tur farkı yememiş araçların Hamilton ve güvenlik aracını geçmesi gerektiğini 57. turun ortasında pilotlara bildirdi.



Mercedes-AMG Petronas Takım Patronu Toto Wolff, Masi'nin bu kararını duymasının ardından itiraz etti ve tüm tur yemiş pilotların yeniden yarış sırasına göre dizilmesin istedi. Masi ise bu itiraz reddetti.



Son tura girmeden hemen önce güvenlik aracı pite girdi ve yarış yeniden başladı. Max Verstappen, son turun ortasında Lewis Hamilton'ı geçerek Formula 1'in son dünya şampiyonu oldu.



İKİ İTİRAZ DA REDDEDİLDİ



Mercedes, yarış biter bitmez FIA Komiserler Kurulu'na iki itirazda bulundu.



Birincisi Verstappen'in Hamilton'ı güvenlik aracı arkasında solladığı için saniye cezası almasıyla ilgiliydi.



İkinci itiraz ise hakem Michael Masi'nin güvenlik aracı sırası ve sonrasındaki kurallara uymadan bir karar verdiği yönündeydi.



MERCEDES TEMYİZE GİDECEK



FIA, Mercedes'in iki itirazını da reddetti. Mercedes, bu kararları temyiz edeceğini ve FIA Temyiz Kurulu'na 72 saat içinde başvuru yapacağını niyetini duyurdu.





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