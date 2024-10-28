Formula 1'de Meksika GP'nin kazananı Carlos Sainz oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.



Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.



Yarışı ilk sırada tamamlayan Sainz'ın ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı Lando Norris ve üçüncü sırada Monakolu Charles Leclerc podyuma çıkan diğer isimler oldu.



F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.



Sainz'ın arkasından gelen isimler şu şekilde sıralandı;

2- Lando Norris - McLaren

3- Charles Leclerc - Ferrari

4- Lewis Hamilton - Mercedes

5- George Russell - Mercedes

6- Max Verstappen - Red Bull

7- Kevin Magnussen - Haas

8- Oscar Piastri - McLaren

9- Nico Hülkenberg - Haas

10- Pierre Gasly - Alpine

11- Lance Stroll - Aston Martin

12- Franco Colapinto - Williams

13- Valteri Bottas - Kick Sauber

14- Esteban Ocon - Alpine

15- Cou Guanyu - Kick Sauber

16- Liam Lawson - RB

17- Sergio Perez - Red Bull

18 - Fernando Alonso - Aston Martin

19- Alexander Albon - Williams

20- Yuki Tsunoda - RB



Sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım'da koşulacak.



Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 362



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315



3. Charles Leclerc (Monako): 291



4. Oscar Piastri (Avustralya): 251



5. Carlos Sainz (İspanya): 240



TAKIMLAR



1. McLaren: 566



2. Ferrari: 537



3. Red Bull: 512



4. Mercedes: 366



5. Aston Martin: 86



