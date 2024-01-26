Formula 1'de McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Formula 1'de McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattı
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26 Ocak 2024 21:43
Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı bilgisi verilirken, detay paylaşılmadı.

Norris, yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

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