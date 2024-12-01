Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.



Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenen yarış. 57 tur üzerinden yapıldı.



Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.



Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.



Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 8 Aralık'ta koşulacak.



Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 429



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349



3. Charles Leclerc (Monako): 341



4. Oscar Piastri (Avustralya): 291



5. Carlos Sainz (İspanya): 272



- Takımlar



1. McLaren: 640



2. Ferrari: 619



3. Red Bull: 581



4. Mercedes: 446



5. Aston Martin: 92



