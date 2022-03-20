Formula 1'de heyecan başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.



Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış 57 turdan oluşacak, yarışın başlama saati ise TSİ 18.00.



POLE POZİSYONU LECLERC'İN



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.



Leclerc, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 30.558 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.



Monakolu sürücünün 0.123 saniye arkasındaki son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.129 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti. Red Bull'dan Sergio Perez'in 0.363 saniye geride dördüncü olduğu sıralama turlarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton (Mercedes) ise 0.68 saniye arkada beşinci sırayı aldı.



22 AYAKTAN OLUŞUYOR



Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak. Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.



Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.



Markalar klasmanında ise Mercedes 8. şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.





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