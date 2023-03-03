Formula 1'de heyecan başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de heyecan başlıyor
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03 Mart 2023 17:20
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favori yarışçısı olarak öne çıkıyor. Markalar klasmanında, 8 yıl üst üste zirveye çıkan Mercedes'i geçerek geçen yıl ilk şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ise aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor.

- Bahreyn'de en başarılı pilot Hamilton

Formula 1'de Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton; 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı. Sıralama turlarını 3 kez kazanan 38 yaşındaki pilot, bu alandaki rekoru Alman Sebastian Vettel ile paylaşıyor.

- 2023 Takvimi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 takvimi şöyle:

 

TarihGrand PrixYer
5 Mart Bahreyn Sahir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia Romagna Imola
28 Mayıs Monaco Monaco
4 Haziran İspanya Barcelona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz İngiltere Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim ABD Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dabi Yas Marina
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