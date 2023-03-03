Formula 1'de heyecan başlıyor

Tarih Grand Prix Yer 5 Mart Bahreyn Sahir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 30 Nisan Azerbaycan Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia Romagna Imola 28 Mayıs Monaco Monaco 4 Haziran İspanya Barcelona 18 Haziran Kanada Montreal 2 Temmuz Avusturya Spielberg 9 Temmuz İngiltere Silverstone 23 Temmuz Macaristan Budapeşte 30 Temmuz Belçika Spa 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 3 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 8 Ekim Katar Losail 22 Ekim ABD Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 5 Kasım Brezilya Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dabi Yas Marina





Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favori yarışçısı olarak öne çıkıyor. Markalar klasmanında, 8 yıl üst üste zirveye çıkan Mercedes'i geçerek geçen yıl ilk şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ise aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor.Formula 1'de Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.Hamilton; 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı. Sıralama turlarını 3 kez kazanan 38 yaşındaki pilot, bu alandaki rekoru Alman Sebastian Vettel ile paylaşıyor.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 takvimi şöyle: