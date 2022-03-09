Formula 1'de Haas'ın yeni pilotu Magnussen

Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de Haas'ın yeni pilotu Magnussen
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09 Mart 2022 23:28
Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Kevin Magnussen oturacak.

F1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesiyle boşalan koltuğa 29 yaşındaki Magnussen'in oturacağı kaydedildi.

Kariyerinde 2014 ve 2015 yıllarında McLaren, 2016 yılında Renault için yarışan Danimarkalı pilot, 2017-2020 yılları arasında da Haas'ın başarısı için mücadele etmişti.

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesini feshetmişti.

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