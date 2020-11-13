Formula 1 CEO'su Chase Carey: 'Harika bir yarış bekliyorum'

Formula 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, Formula 1 yarışlarının 14. etabı olan 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'yi izlemek üzere Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Los Angeles'tan İstanbul'a gelen Carey, İstanbul Havalimanı'nda "İGA PASS" görevlileri tarafından karşılandı.



Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu belirten Carey "Bu yarış için ilk defa buradayım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Daha önce İstanbul'da birkaç kez bulunmuştum. Buradaki bütün takımlar ve pilotlar çok heyecanlı" dediGelecek yıl yapılacak Formula 1 yarışlarına takviminin geçen hafta duyurulduğunu hatırlatan Carey, "İstanbul şu anda takvimde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuşuyoruz. Bilindiği gibi yarışlarımız çok yıllı kontratlar üzerine planlanıyor. Bu yüzden gelecek yıl üzerine yarışlarımız kontratlarda belirtilen takvimi takip edecek. Fakat İstanbul fırsatını kullanmak üzerine de görüşmeleri dört gözle bekliyoruz."diye konuştu