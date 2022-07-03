Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz!

Formula 1'de sezonun 10. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan isim belli oldu.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, Britanya GP'de zafere ulaşarak kariyerinin ilk yarış birinciliğini kazandı.
Büyük Britanya'da Sainz'in ardından ikinci sırada Sergio Perez yer aldı. Lewis Hamilton ise yarışı 3. sırada tamamladı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, Britanya GP'de zafere ulaşarak kariyerinin ilk yarış birinciliğini kazandı.
Büyük Britanya'da Sainz'in ardından ikinci sırada Sergio Perez yer aldı. Lewis Hamilton ise yarışı 3. sırada tamamladı.
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