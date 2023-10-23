Formula 1 ABD GP'sinde kazanan yine Max Verstappen oldu

Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu. Yarışa 6. sırada başlayan Max Verstappen rahat bir yarış çıkararak sezonun 16. yarışını kazanmış oldu.



Yarışa 3. sıradan başlayan Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton yarışı ikinci sırada bitirken, Mclaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris podyumun son basamağında kendisine yer buldu.



Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari'nin Monaco'lu sürücüsü Charles Leclerc ise tek pit-stop denemesinden istediği sonucu alamadı ve yarışı 6. sırada noktaladı.



İşte sürücüler sıralamasında ilk 3 şu şekilde:



1. Max Verstappen 466 Puan

2. Sergio Perez 238 Puan

3. Lewis Hamilton 219 Puan



İşte takımlar sıralamasında ilk 3 şu şekilde:



1. Red Bull 704 Puan

2. Mercedes 358 Puan

3. Ferrari 327 puan



