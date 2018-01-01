Format Deðiþiyor: 2018 Þampiyonluk Ligi Deðiþiklikleri

Yeni sezonla birlikte maçlar Bo2 yerine Bo1 olarak oynanacak ve sadece kazanan takýmlar puan alacak Riot Games Türkiye bu deðiþiklikle birlikte ligteki beraberlik durumuna ortadan kaldýrarak daha rekabetçi ve heyecanlý maçlarýn oynanmasý hedefliyor. Bo3ü seçmemelerinin nedeni olarak ise maç saatlerinin dengesizliðini ve bu sebepten dolayý seyir zevkinin ve seyircinin düþüþünü örnek gösteriyorlar.





2019 sezonuyla birlikte TCL'de 10 takým olmasýný planladýklarý da açýklamalar arasýnda.





Yedek oyuncularýn sadece kadroya yazýlmasý ve kullanýlmamasý sebebiyle zorunlu yedek sayýsý bire düþürüldü.





Ligten düþme sisteminde de deðiþikliðe gidildi. Eskiden ligi 8. bitiren takým direk düþerken, 6. ve 7. takým Yükselme Liginden gelen takýmlarla playoff oynuyorlardý. Artýk ligi 6. bitiren takým ligte kalmayý garantileyecek. 7. sýrada bitiren takým ise öncelikle Yükselme Liginin 2.si ile oynayacak, kaybeden takým ise direk þansýný kaybetmek yerine Yükselme Liginin 3.sü ile eþleþecek. Son olarak lige çýkma maçýnda bu iki karþýlaþmanýn kazananlarý karþý karþýya gelecek ve kazanan TCL biletini cebine koymuþ olacak.





Yeni sezon 20 Ocak Cumartesi günü baþlayacak ve önceki sezonlara nazaran 7 hafta yerine 9 hafta sürecek. Maçlar Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri oynanacak. Her takýmýn günde 1 maçý olacak bu sayede takýmlarýn gün içerisinde de antreman yapabilecekleri bir süreç oluþmasý öngörülüyor. Bu konuda tek çekince bir hafta içerisinde 3 farklý rakiple oynanacak olmasý.





Her organizasyonun TCL ve Yükselme Liginde maksimum 1 tane takýmý olabilecek. Takýmlar taraf seçimini kendileri yapabilecek ama bunun neye göre belirleneceði ile ilgili bir bilgi paylaþýlmamýþ. Takým kadrolarý 7. haftanýn sonunda kilitlenecek.





Yeni sezon son 1 ay kaldý ve bizi eskisinden daha güzel ve daha çekiþmeli bir lig bekliyor.



