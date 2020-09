Ford: "Brown, Darko Milicic'in bir yıldız olacağına ikna olmamıştı"

Yazar ve eski ESPN NBA Draft analisti Chad Ford, eski NBA oyuncusu Darko Milicic ve Detroit Pistons'taki sıkıntıları hakkında konuştu.



Milicic, 2003 NBA Draftı'nda Pistons tarafından 2. sırada seçilmiş, ancak büyük potansiyeline rağmen hiçbir zaman fark yaratamamıştı.



Ford ayrıca, Pistons'ın Milicic'i geliştirmeye çalışma şeklini, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'nun bir süperstar olmasına yardım etme biçimiyle karşılaştırdı.



Chad, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile birlikte "World of Basketball" podcast'inde yakın zamandakonuk olduğunda, şunları söyledi:



"Ona yönelik fikirlerim sonrası, oynamasını izlemek çok büyük bir şeydi. Pistons tarafından ikinci seçilmesi, NBA'de karıştığım en çılgın hikayeydi. Darko, Pistons ile yaptığı (Draft öncesi) antrenmanda sırasında pek agresifti, smaç falan basıyordu. Detroit'e tekrar gitmiş ve yine harika bir antrenman çıkarmıştı. Ancak Larry Brown, Darko'nun bir yıldız olacağına ikna olmamıştı.



Brown, ekibiyle bir NBA şampiyonluğu için rekabet ettiğinden ötürü çaylaklarla oynamayacağından ötürü, Darko hayal kırıklığına uğramıştı. Bu sırada Darko, Dwyane Wade ve LeBron James'in de kendi takımlarının odak noktaları olduğunu görmüştü. Bir çeşit depresyondan geçmişti, çünkü takımın verdiği birçok söz vardı ama hiçbiri asla gerçekleşmemişti. Pistons oyuncuları, yeteneğine göre Darko'nun bir yıldız olacağını düşünmüşlerdi. Yaşadığı her şeye rağmen, çok ciddi ve olgun biriydi.



Pistons, kendisinin yurtdışından NBA'de geçiş sürecinde, pek bir şey yapmamıştı. Öte yandan Bucks'a baktığınızda (Giannis Antetokounmpo ile ilgili olarak), onun genç bir insan olduğunu anlama konusunda harika bir iş çıkarmıştı. Geçiş sürecini olabildiğince iyi hale getirmek için her şeyin yapılması gerekiyor. Onu D-League'e koyabilirsiniz, geliştirirsiniz, baskı yapmazsınız ve ne olacağını görürsünüz. Antetokounmpo çaylak sezonunda o kadar iyi değildi, ama potansiyelini görebiliyordunuz."



Milicic, Detroit'te üç yıl (2003-2006) geçirmiş ve 2013 yılında NBA'den emekli olmuştu.