Footvolley Dünya Kulüpler Kupası bitti

Alanya'da düzenlenen Footvolley Dünya Kulüpler Kupası tamamlandı. İran'ın İstiklal takımı kupayı birincilikle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Footvolley Dünya Kulüpler Kupası bitti
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19 Kasım 2023 22:03
Dünya Footvolley Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Footvolley Dünya Kulüpler Kupası'nda İran'ın İstiklal takımı birinci oldu.

Alanya Belediyesi'nin destekleriyle Galip Dere Plajı'nda düzenlenen footvolley (ayak voleybolu) organizasyonuna, Türkiye, Avusturya, Belarus, Brezilya, İran, Irak, Kazakistan, Litvanya ve Türkmenistan'dan 12 takım katıldı.

Dün başlayan organizasyonun final maçında İran'ın İstiklal takımı, Arsuz Belediye'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Organizasyonda İran Persepolis Takımı da üçüncülüğü elde etti.

Maçların ardından takımlara kupa ve madalyaları, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Footvolley Federasyon Başkanı Vusal Halilov, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Ayhan Dik tarafından verildi.

 

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