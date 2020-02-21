Footchinko ile eğlenceni sınırsız yaşa!

GollerCepte'den yepyeni bir sürpriz: Footchinko!

Footchinko ile eğlenceni sınırsız yaşa!
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21 Şubat 2020 16:47
GollerCepte, değerli kullanıcılarına yapmayı sürdürdüğü sürprizlere bir yenisini ekledi; Footchinko! Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Footchinko ile siz sevgili okuyucularımız uygulamamızdan hem son dakika haberlerine ulaşabilecek hem de büyük zevk alacağınız oyunumuzu oynayabileceksiniz. 
 
Nasıl Oynarım
Footchinko oyunumuz, uygulamamımızın "Eğlence" sayfasına tıklayarak ulaşabilir ve büyük bir keyifle oynayabilirsiniz. 
 
Kullanım Şartları
Oyunumuzu oynayabilmek için iOS kullanıcılarımızın uygulamımızın sürümünü v3.17, Android kullanıcılarımızın ise uygulamımızın sürümünü v8.17 sürümüne yükseltmesi gerekmektedir.
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