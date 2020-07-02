Football Manager sayesinde işe girdi

İngiltere'de yaşayan Andy Cotter-Roberts, Fransa'da geçici süre için bir işe başvurdu. Genç adam kendisine becerileri sorulduğunda Football Manager oyununda yaptıklarını söyledi.



İş için gereken özelliklerden birisi, "kalabalık karşısına çıkabilmek" özelliğiydi. Cardiffli genç buna cevap olarak oyundaki deneyimlerini verdi.



"EN AZINDAN KOMİK OLDU"



Başvuru hikayesini anlatan genç isim; "İş başvuru sürecinin sıkıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de bir barda dağıtım yapılması gereken bir iş için. 'Gece boyu ayakta durmaktan zevk alıyorum, beni işe alın' mı diyeceksiniz? Ben de son zamanlarda FM oynuyordum. Aklıma bu geldi ve s... et dedim en azından komik olur." sözlerini sarf etti.



