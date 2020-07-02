Football Manager sayesinde işe girdi

İngiltere'de Andy Cotter-Roberts adındaki vatandaş iş başvurusunda FM'deki başarılarını gösterdi ve işi aldı.

İngiltere'de yaşayan Andy Cotter-Roberts, Fransa'da geçici süre için bir işe başvurdu. Genç adam kendisine becerileri sorulduğunda Football Manager oyununda yaptıklarını söyledi.

İş için gereken özelliklerden birisi, "kalabalık karşısına çıkabilmek" özelliğiydi. Cardiffli genç buna cevap olarak oyundaki deneyimlerini verdi.

"EN AZINDAN KOMİK OLDU"

Başvuru hikayesini anlatan genç isim; "İş başvuru sürecinin sıkıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de bir barda dağıtım yapılması gereken bir iş için. 'Gece boyu ayakta durmaktan zevk alıyorum, beni işe alın' mı diyeceksiniz? Ben de son zamanlarda FM oynuyordum. Aklıma bu geldi ve s... et dedim en azından komik olur." sözlerini sarf etti.

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön