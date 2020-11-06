Fonte'den Yusuf Yazıcı'ya övgü: 'Avrupa Ligi onun turnuvası'

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Lille'de, takımın gollerini atan milli yıldız Yusuf Yazıcı geceye damgasını vurdu. Bu sezon organizasyondaki ikinci hat-trick'ini yapan Yusuf, takım kaptanı Jose Fonte'den de büyük övgü aldı.



Maç sonrası görüşleri sorulan Jose Fonte, milli oyuncuyla ilgili şunları söyledi:



Yusuf inanılmaz... Avrupa Ligi, onun turnuvası. Onun adına çok mutluyum. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından, çok güçlü geri dönebilmek için, böyle anları yaşayabilmek için olağanüstü çalıştı. Takımdaki herkesle çok samimi. Performansı çok iyi ve takıma yardım etti.



