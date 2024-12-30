Fonseca yerine Conceiçao!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Paulo Fonseca'yı gönderip yerine Sergio Conceiçao'yu getirmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fonseca yerine Conceiçao!
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30 Aralık 2024 01:16
İtalya Serie A takımlarından Milan'da kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Milan'da Paulo Fonseca her an gönderilebilir.

İddiaya göre Milan, teknik direktör Paulo Fonseca ile yolları ayırıp Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

FONSECA'NIN PERFORMANSI

Sezona Fonseca ile başlayan Milan, ligde 7 galibiyet 6 beraberlik ve 4 beraberlikle 8. sırada bulunuyor. Buna ek olarak Fonseca, Milan'ın başında çıktığı 24 maçta 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.
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