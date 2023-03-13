FOMGET zirvede hata yapmadı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 17. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Başak (2) ve Armisa'nın attığı gollerle 3-1 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, puanını 49'a yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.
Oynadığı 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent temsilcisi, 65 gol atıp, sadece 7 gol yedi.
Üst üste 10. maçından da galibiyetle ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, normal sezonun son haftasında en yakın takipçisi Galatasaray Petrol Ofisi ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Başak (2) ve Armisa'nın attığı gollerle 3-1 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, puanını 49'a yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.
Oynadığı 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent temsilcisi, 65 gol atıp, sadece 7 gol yedi.
Üst üste 10. maçından da galibiyetle ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, normal sezonun son haftasında en yakın takipçisi Galatasaray Petrol Ofisi ile deplasmanda karşılaşacak.
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