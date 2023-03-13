FOMGET zirvede hata yapmadı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 17. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Başak (2) ve Armisa'nın attığı gollerle 3-1 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, puanını 49'a yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.



Oynadığı 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent temsilcisi, 65 gol atıp, sadece 7 gol yedi.



Üst üste 10. maçından da galibiyetle ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, normal sezonun son haftasında en yakın takipçisi Galatasaray Petrol Ofisi ile deplasmanda karşılaşacak.





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