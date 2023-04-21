FOMGET'ten TFF'ye statü değişikliği tepkisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) statü değişikliği kararına tepki gösterdi.



ABB FOMGET Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Bu doğru bir uygulama değil." denildi.



TFF'nin 28 Mart 2023 tarih ve 69 sayılı kararıyla statüde değişikliğe gittiği hatırlatılarak, "Federasyon söz konusu kararla direkt düşmeyi kaldırıp, play-out sistemi getirdi. Lige başlanan statüde A Grubu'nda son 2 takım (Dudullu, Altay), B Grubu'nda da son 3 takım (Trabzon, Adana İdman Yurdu, Kireçburnu) düşecekti. Lakin A Grubu'nda Hatayspor deprem nedeniyle çekildiğinden, play-off sayısını tamamlamak için geçmiş dönemdeki örneklere ve dünya genelindeki teamüllere bakılarak Dudulluspor'un da ilk 7'ye eklenmesi bekleniyordu." ifadeleri kullanıldı.



Alınan kararla ABB FOMGET'in ligi ikinci sırada bitirdiği halde play-off elemesi oynamak zorunda bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Ancak TFF'nin ilgili toplantıda 'çekilenler dikkate alınmaz' kararı sonrası Dudulluspor kendisini düşmemek için play-out maçları oynamak zorunda buldu. Biz ise ligi 2. sırada tamamlayıp diğer grubun 7'ncisi ile oynayacaktık. Fenerbahçe ilk günden itibaren kendisini otomatikman rakibi olarak gördüğü Hakkarigücü maçının hazırlıklarına başladığını resmi sosyal hesaplarından dahi paylaştı. Şu an geldiğimiz durumda; ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Oysa eski statü olsa Hatayspor lige devam edemediği için Dudulluspor'un play-off'a yükselmesi gerekirdi. Ancak TFF aldığı kararla ortada kadrosu olmayan Hatayspor'u play-off'a soktu. Federasyon 'çekilenler dikkate alınmaz' demesine rağmen, Hatayspor'u dikkate alarak Fenerbahçe ile eşleştirmiştir. Bu sayede Fenerbahçe doğrudan tur atlamış oldu. Bu durum teamüllere uymadığı gibi, hakkaniyetli de değildir. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz."





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