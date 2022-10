FOMGET, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te oyuncular ve teknik ekip, sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inanıyor.



Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı'nda sürdüren ve ilk hafta maçını 16 Ekim'de Bitexen 1207 Antalyaspor'a karşı deplasmanda oynayacak FOMGET ekibi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



FOMGET'in takım kaptanı milli futbolcu Sema Polat, kendilerine güvendiklerini belirterek, "Geçen yıl ikinci devre hiç yenilgimiz olmadı ama şanssızlık ve averajla play-off'a giremedik. Ancak bu sene baştan hep beraber çok iyi hazırlandık. Yeni takviyelerimiz oldu. Bu sene daha iddialı geliyoruz." dedi.



Kayseri'deki kampta çok iyi hazırlandıklarını, daha sonra da Yenikent Osmanlı Stadı'nda her gün antrenman yaptıklarını aktaran Sema, "Ligimiz A ve B gruplarına ayrıldı. Hedefimiz play-off'a kalıp, şampiyon olmak. Bu kolay değil ama adım adım hedefimize doğru gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz zaman da amacımız ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.



- Ukraynalı futbolcuların takıma inancı tam



FOMGET'in Ukraynalı futbolcuları Yana Derkach ve Daria Apanashchenko, takım olarak başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını aktardı.



Bu sezon takımın yeni transferlerle güçlendirildiğini ve şampiyonluk hedeflediklerini belirten Yana Derkach, "Ülkemde de milli takımda oynuyorum. Biliyorsunuz savaş var. Ülkeme gittim ve geçen sezon 4 ay oynayamadım. FOMGET'e savaştan önce geldim. Bu sezon 7 yabancı oyuncu transfer edildi. Bu sene takım daha güçlü. Şampiyonluk kupasını da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı da istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Başkent ekibinin Ukraynalı milli futbolcularından Daria Apanashchenko ise "Burada oynamaktan çok mutluyum. FOMGET'in şampiyon olması için her şeyi yapacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak. Takımdaki Türk oyunculardan ve ekibin misafirperverliğinden de çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.



FOMGET'in bu sezon kadrosuna kattığı Azerbaycanlı Ayşan Ahmedova ise şunları söyledi:



"Takım çok iyi. Çok kaliteli futbolcu kardeşlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta ilk maçımıza çıkacağız. Bu sene takım olarak hepimiz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Antrenmanlarımız, hazırlık maçlarımız, hepsi çok verimli geçiyor. Hedefimiz şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." ifadelerini kullandı.



- Yıldırım: "Bu sene kupayı buraya getireceğiz"



FOMGET'in orta saha oyuncusu Fatoş Yıldırım, Manisa'da sokakta başladığı futbola 15 yıldır devam ettiğini anlatırken, "Turgutlu Belediyesi'nde profesyonel olarak başladım. Daha sonra 8-9 kulüpte oynadım. FOMGET'te ikinci yılım. Aynı zamanda A Milli Takım'da da oynuyorum. Sakatlık süreci geçirdim ve ön çapraz bağ ameliyatı oldum. 8 ay sonra sahalara tekrar döndüğüm için mutluyum. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz." diye konuştu.



Geçen yıl averajla play-off turunu kaçırdıklarının hatırlatılması üzerine Fatoş, "Geçen yıl play-off etabına kalabilseydik, her şey çok farklı olurdu. Hepsi büyük bir ders oldu. Bu sene öyle bir hataya düşmeyeceğiz. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp, önlemlerimizi alıp, öyle çıkacağız." dedi.



Lig fikstürü ve gruptaki rakiplerine değinen Fatoş, "Her takım güçlü ama 4 büyük takımdan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bizim grupta. Onlar da yeni oluşum içinde ve iddialı takımlar. Biz de çok iddialıyız. Bu grupta büyük bir kapışma olacak, hak eden kazanacak. Hocalarımız gecesini gündüzüne katıyor. Biz de ekstra antrenman yaparak çok ciddi hazırlanıyoruz. Tabii ki şampiyon olmayı, kupayı Ankara'ya getirmeyi çok istiyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi. Takım olarak iyi adapte olduk. İnşallah sıkıntı yaşamayacağız. Bu sene kupayı buraya getireceğiz." şeklinde konuştu.



- Teknik ekip kendinden emin



FOMGET'in sportif direktörlügünü üstlenen Azerbaycanlı spor adamı Siyaset Askarof, 13 yıldır kadın futbolcuları çalıştırdığını belirterek, "Başlayalı 1 ay oldu ve çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kayseri'deki kampta çok iyi hazırlandık. Geçen yılki takımı koruyan FOMGET, bu sene de iyi takviyeler yaptı. 16 Ekim'de ilk maçımızı Antalya'da kazanarak başlamak istiyoruz. Maksadımız FOMGET'in şampiyon olması. Takımın hedef koyduğu şey şampiyonluk." açıklamasında bulundu.



FOMGET Teknik Direktörü Fahri Bayraktar ise açıklamasında şunları söyledi:



"Geçen sene şanssız bir şekilde play-off etabını kaçırdık. Geçen yıldan sakat oyuncularımız da katıldı. Çok iyi transferler yaptık. Bu sene takım çok güçlü. Azerbaycan'dan iyi bir stoper olan Ayşan'ı aldık. Ukraynalılar zaten geçen seneden takıma renk katmıştı. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik ve artık hazırız. Kadın futbolunun ismini Ankara'da, Türkiye'de duyurmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, bize verdiği destekler için teşekkür ederiz. Bu desteği boşa çıkarmamak için 'Ankara'ya bir şampiyonluk yakışır.' diyoruz."





