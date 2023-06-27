FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya inanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Spor Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarına inandığını söyledi.



Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu FOMGET'in başkanlığını yürüten Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında şampiyonluk için doğru bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Kadınlar liginde iddialı takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ALG Spor ve Fatih Karagümrük ile şampiyonluk için mücadele ettik. Sezon içinde de her hafta üstüne koyarak, her maçta mücadeleyi artırarak geldik." dedi.



"ÖZEL BİR YILDA ŞAMPİYON OLDUK"



Final maçında Fenerbahçe'ye karşı verdikleri mücadeleye dikkati çeken Demirkol, "Şampiyonlukta asıl pay sahibi futbolcularımız ve teknik ekibimiz. Yönetim olarak bizden önceki arkadaşların da çok katkısı var. İki etap halinde oynandığımız lig etabını 16 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle Galatasaray'ın ardından ikinci olarak tamamladık, üçüncü de Fenerbahçe'ydi. Bu etaptan sonra çapraz eşleşmeyle A grubundan Hakkari Gücü ardından Fatih Vatanspor'u eledik. Yarı finalde ise geçen senenin şampiyonu ALG Sporu eledik ve finale çıktık. Finalde de yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe'yi uzatmalarda 4-2'lik bir galibiyetle yenerek şampiyon olduk." diye konuştu.



"Öncelikle müthiş bir başarı, bunun haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz" diyen Demirkol, "İlk kez şampiyon olduk, çok özel bir yıla Cumhuriyetimizin 100. yılına dek geldi." şeklinde konuştu.



KURA ÇEKİMİ 30 HAZİRAN'DA



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacaklarını anlatan Demirkol, şöyle konuştu:



"Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacağız, elemeleri geçeceğimize inanıyoruz. Gruplara kalmamız Ankara'mız için kadın futbolumuz için büyük bir başarı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 16 takımlı dört grup oluşacak. 30 Haziran'da kura çekimimiz var, rakiplerimiz belli olacak. Ön elemenin ilk turu 6-9 Eylül'de olacak, daha sonra ikinci ön eleme maçı oynayacağız. O turu da geçersek gruplara kalacağız, gruplara kalırsak kadın futbolunda ülkemiz adına apayrı bir noktaya geçeceğimizi düşünüyoruz. Orada da iyi bir başarı elde edersek Türkiye'de kadın futbolunda müthiş bir sıçrama yaşanacağını düşünüyoruz."



"ÇOK TEKLİF GELİYOR"



Transfer çalışmalarına başladıklarını da ifade eden Demirkol, "Öncelikle iskelet kadromuzu muhafaza etmek istiyoruz, şampiyon takımız. Fakat oyuncularımıza da çok teklif geliyor, bu anlamda birazcık zorlanacağız çünkü büyük takımlar da ciddi anlamda yatırım yapıyor." dedi.



Yeni sezonda da şampiyon unvanını korumak istediklerini dile getiren Demirkol, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Sezona iki hedefle giriyoruz, öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başarı ve Süper Lig'de şampiyon unvanımızı korumak. Tabii işimiz kolay değil geçen seneki rakiplerimizin bütçeleri çok büyük olacak gibi. Büyük takımlar isimlerinden dolayı sponsorluk noktasından bizden çok çok ilerdeler. Biz Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ağırlıklı götürüyoruz, bizim de sponsorluk görüşmelerimiz var ama onlar kadar üst düzeyde değil. Ankara'nın Kadınlar Süper Lig'deki tek temsilcisine desteklerinizi bekliyoruz."



"KADIN FUTBOLU SAHİPSİZ"



Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük futbol kulüpleriyle rekabet etmenin zor olduğuna işaret eden Demirkol, "Hiç kolay değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunlar çok büyük camialar, onlarla kıt imkanlarla yarışmamız çok zor ama iyi bir planlama ve iyi bir kadro oluşumuyla bu başarıyı tekrarlayacağımızı düşünüyoruz. Kadın futbolumuz son 10 yılda inanılmaz bir gelişim gösterdi." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da gelecek başarının çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demirkol, "Ligde kaliteyi artırırsak bunun devamında Avrupa'da da başarının geleceğini düşünüyoruz, bu yönde çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulunda kadın futbolunun konuşulmadığını ifade eden Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:



"Öncelikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum, ülkemiz futbolu için inşallah iyi netice alınır. Onun dışında kadın futbolu genel kurulda hiç konuşulmadı, teşekkür etti başkanımız sağ olsun. Kadın futbolu biraz sahipsiz, federasyonun ciddi anlamda bu işe el atması lazım. Şampiyon oluyorsunuz, çok cüzi miktarda şampiyonluk pirimi verdik ama onun yarısının bedelini bile bir sezon boyu federasyondan alamadık. Destek gelirse kadın futbolunda inanılmaz bir sıçrayış olacak. Avrupa'da, Amerika'da kadın futbolu çok üst noktalarda." diyerek sözlerini noktaladı.





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