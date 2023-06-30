FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

2023-2024 Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İzlanda'dan Valur oldu.



İlk maçlar 6 Eylül 2023 tarihinde oynanacak. Maçların oynanacağı ülke ve şehirler daha sonra açıklanacak. Başkent temsilcisi FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde tek maç üzerinden 2 ön eleme maçı oynayacak. İlk maçı kazanması halinde Vllaznia (Arnavutluk) - Hajvalia (Kosova) maçının galibi ile karşılaşacak. Kazanması halinde ise 32'li gruba kalabilmek için çift ayaklı tek maç oynayacak. Rakibini elemesi halinde de FOMGET tarihinde ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmiş olacak.



BAŞKAN DEMİRKOL: İLK HEDEFİMİZ 32 TAKIM ARASINA GİREBİLMEK



FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün çekilen kuralar sonucunda tek maçlı sistemde İzlanda'dan Valur oldu. İnşallah bu maçı kazanıp, Vllaznia ve Hajvalia maçının galibi ile oynayacağız. Ardından iki maç üzerinden bir maç daha oynayacağız. Hedefimiz tarihimizde ilk defa katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasına kalmak. Şu an Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir takım kurma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah istediğimiz sonuçları alacağız" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ