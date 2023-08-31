Fofana'ya 3 maç ceza!

Kocaelispor ile Altay arasında oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran İbrahima Breze Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 Bin 700 TL para cezası verildi.

Haber; Sporx.com
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Fofana'ya 3 maç ceza!
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31 Ağustos 2023 17:40
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 17:53
PFDK, Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana'nın cezasını açıkladı.

Kurul, Altay ile oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 Bin 700 TL para cezası verdi.

İşte o açıklama:

"KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA 'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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