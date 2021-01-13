Fofana: "Şans yanımızda değildi"

Malatyaspor oyuncusu Moryke Fofana, kupada Galatasaray'la karşılaştıkları ve penaltıyla elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fofana: 'Şans yanımızda değildi'
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13 Ocak 2021 00:03
Malatyaspor oyuncusu Moryke Fofana, Galatasaray'a penaltılarla elendikleri kupa maçının ardından konuştu. 

Moryke Fofana açıklamasında; "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir oyun ortaya koyduk. Biraz şansı da gerekiyor. Sanırım biz de şans yoktu. Takımın oyunundan mutluyum, böyle devam edersek iyi yerlere gelebiliriz." dedi.


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