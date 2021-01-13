Fofana: 'Şans yanımızda değildi'

Malatyaspor oyuncusu Moryke Fofana, Galatasaray'a penaltılarla elendikleri kupa maçının ardından konuştu.
Moryke Fofana açıklamasında; "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir oyun ortaya koyduk. Biraz şansı da gerekiyor. Sanırım biz de şans yoktu. Takımın oyunundan mutluyum, böyle devam edersek iyi yerlere gelebiliriz." dedi.
Moryke Fofana açıklamasında; "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir oyun ortaya koyduk. Biraz şansı da gerekiyor. Sanırım biz de şans yoktu. Takımın oyunundan mutluyum, böyle devam edersek iyi yerlere gelebiliriz." dedi.