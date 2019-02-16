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Fofana: "Fenerbahçe'den önemli puan aldık"

Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmasında yeşil-beyazlıların bulduğu tek golün sahibi olan Fofana, Beın Sports'a konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fofana: 'Fenerbahçe'den önemli puan aldık'
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16 Şubat 2019 21:45
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması sonrası Fofana, yayıncı kuruluşa konuştu.

Fofana konuşmasının başında kolektif bir fubtol oynadıklarını ve iyi pozisyon bilinciyle oynadıklarını belirtirken, "50-60 dakika 10 kişi oynadık ama iyi bir pozisyon oyunuyla tam bir kollektif bilinç ortaya koyduk. Sonuç olarak Fenerbahçe'den çok önemli 1 puan aldık. Bundan sonraki maç için hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldız futbolcu, attığı golü yorumlarken ,"Her zaman takım işi diyoruz. Milosevic çok güzel bir top gönderdi bana. Çok güzel bir vuruş oldu gerçekten." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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