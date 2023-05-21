Foden kupalara doymuyor!

2022-23 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala Manchester City şampiyonluğunu ilan etti ve arka arkaya 3. Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.



Tarihindeki 9. şampiyonluğunu elde eden Manchester City'de bu zaferin özel isimlerinden biride Phil Foden oldu.



İngiliz kulübündeki yedinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu Manchester City ile 5. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Foden, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından 2022-2023 sezonunda da şampiyonluk yaşayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.





PHIL FODEN'IN KAZANDIĞI KUPALAR



4x İngiltere Lig Şampiyonluğu

1x ingiltere Kupası Şampiyonluğu

4x İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu

2x İngiltere Süper Kupası Şampiyonluğu



SEZON PERFORMANSI



İngiliz oyuncu Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.