Foden, İngiltere'nin kampından ayrıldı

Phil Foden, İngiltere Milli Takım kampından üçüncü çocuğunun doğumu için kamptan ayrıldı. Foden, kısa süre içerisinde İngiltere kampına geri dönecek.

Foden, İngiltere'nin kampından ayrıldı
EURO 2024'te C grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna adını yazdıran İngiltere'de Phil Foden kamptan ayrıldı.

Yıldız oyuncunun üçüncü çocuğunun doğumu için kamptan ayrıldığı belirtildi.

24 yaşındaki yıldızın doğumun ardından kısa süre içerisinde milli takım kampına döneceği ifade edildi. 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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