Foden, İngiltere'nin kampından ayrıldı

EURO 2024'te C grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna adını yazdıran İngiltere'de Phil Foden kamptan ayrıldı.



Yıldız oyuncunun üçüncü çocuğunun doğumu için kamptan ayrıldığı belirtildi.



24 yaşındaki yıldızın doğumun ardından kısa süre içerisinde milli takım kampına döneceği ifade edildi.



