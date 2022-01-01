Foden'dan özeleştiri; 'Milli takımda daha iyi olabilirim'

İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Phil Foden, kendisinin şu ana kadarki milli takım performansını değerlendirdi.



Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için bir hayal olduğunu söyleyen Foden, "Küçükken Dünya Kupası maçlarını izlediğimde, 'Bir gün ben de orada olmak istiyorum' demiştim. Şu an burada olmak benim için bir çocukluk hayali ve yapabileceklerimin en iyisini yapacağım çünkü belki de bu benim son Dünya Kupası maceramdır, ne olacağını bilemezsiniz." dedi.



İngiltere Milli Takımı adına gol atmanın harika bir his olduğunu söyleyen Foden, "Bu formayla gol atmak gerçekten çok özel. Ancak bence şu ana kadar oynadığım süreyi hesaba katarsak milli takımda biraz daha fazla gol atabilirdim. İngiltere formasıyla daha iyi performans vermem gerektiğini biliyorum ancak kulüp takımından ayrılıp çok az birlikte olduğunuz oyuncularla oynamaya başlayınca adapte olmakta zorluk yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



