Fode Koita'ya ilk talip Giresunspor

Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'la anlaşan Fode Koita, geride kalan 12 haftada sakatlık problemini bir türlü aşamadı. 12 maçın 8'inde kadroda olmayan tecrübeli oyuncunun, devre arasında kiralık gönderilme ihtimali var.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fode Koita'ya ilk talip Giresunspor
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13 Kasım 2021 12:07
Kasımpaşa ile mukavelesi sona eren ve sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Fode Koita, geride kalan 12 haftada sakatlıklardan kurtulamadı. 12 maçın 8'ini kaçıran oyuncunun devre arasında kiralanacağı öne sürüldü.

Ocak ayına kadar ki 7 maçlık süreç, Koita'nın kaderini belirleyecek. Şu aşamada yıldız forvetle ilgilenen en ciddi takım ise sezon başında Diabate ve Flavio'yu Trabzonspor'dan kiralayan Giresunspor.


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