Fode Koita'ya ilk talip Giresunspor

Kasımpaşa ile mukavelesi sona eren ve sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Fode Koita, geride kalan 12 haftada sakatlıklardan kurtulamadı. 12 maçın 8'ini kaçıran oyuncunun devre arasında kiralanacağı öne sürüldü.



Ocak ayına kadar ki 7 maçlık süreç, Koita'nın kaderini belirleyecek. Şu aşamada yıldız forvetle ilgilenen en ciddi takım ise sezon başında Diabate ve Flavio'yu Trabzonspor'dan kiralayan Giresunspor.





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