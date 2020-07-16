Fode Koita: 'Türk hakemleri hakkında kötü düşünmüyorum'

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita, yayıncı kuruluş beİN Sports'a açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE LİGİ ZOR, SERT"



Türk futbolcu hakkında konuşan Fode Koita "Türkiye Ligi kolay bir lig değil, çok sert. Hatta Avrupa'da ve Dünya'da görmesi gereken değeri görmediğini düşünüyorum. Burada birçok dünya yıldızı zorlanabiliyor." dedi.



"FORVET OYNAMAYI SEVİYORUM"



Hangi pozisyonda kendini daha iyi hissettiğinin sorulması üzerine 29 yaşındaki Gineli golcü "Forvet pozisyonunda kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca ileri uçta tüm pozisyonlarda oynamaktan mululuk duyuyorum. Benim gibi fiziğe sahip olan bir futbolcunun her pozisyonda oynayabilmesi oldukça avantajlı bir şey, bunun keyfini çıkarıyorum." açıklamasını yaptı.



"CISSE VE SORLOTH ÇOK İYİ"



"Türkiye'de beğendiğin forvetler kimler?" sorusunu yanıtlayan Fode Koita "Papiss Cisse çok iyi bir golcü. Ayrıca Alexander Sörloth'u da beğeniyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu oynuyor. Kasımpaşa'da forma giyen Yassine Meriah ve Oussama Haddadi de çok iyi oyuncular." yanıtını verdi.



"VAR SAÇMA, HAKEM HATALARI NORMAL"



VAR sistemi hakkında görüşü sorulan Fode Koita "VAR sisteminin arka tarafta işleyişi hakkında bilgim yok. Ancak inceleme süresi biraz daha kısalabilir. Futbolcular için 4-5 dakika ara vermek hoş değil. Türk hakemleri hakkında kötü düşünmüyorum. Dünyada her ülkede hakem hatası var. Ayrıca VAR sisteminin futbolu öldürdüğünü düşünüyorum. Futbol hatalar oyunu, VAR duyguları öldürüyor. Birçok pozisyonu izlerken sahada penaltı olmadığını görüyorsunuz ancak VAR'da yavaş çekimde izlerseniz penaltı veriyorsunuz. VAR sisteminin sevdalısı değilim." dedi.



"EMRE BELÖZOĞLU HARİKA ÖRNEK"



"Emre Belözoğlu 39 yaşında hala oynuyor, sen kaç yaşına kadar oynayacaksın?" sorusuna yanıt veren Koita "Emre Belözoğlu harika bir örnek, sahadaki tutkusunu görebiliyorsunuz. Kendimi sahada iyi hissettiğim ana kadar oynamak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



