Fode Koita, Beşiktaş'a pahalı geldi!

Beşiktaş'a Koita transferinde kötü haber geldi. Kasımpaşa'nın, yıldız golcü için siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro bonservis istemesi görüşmeleri tıkadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fode Koita, Beşiktaş'a pahalı geldi!
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25 Ağustos 2020 10:29
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Mavi-beyazlı kulübün bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken; bunun sebebinin Kasımpaşa'nın yeni hocası Mehmet Altıparmak'ın Koita için yönetime "Ona ihtiyacım var" şeklinde rapor sunması gösterildi.

Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita için Başkan Ahmet Nur Çebi, "Teknik heyetimizin bir talebi olursa, ilgileniriz" açıklamasını yapmıştı.

Koita ile ilgili son kararı teknik direktör Yalçın verecek.

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