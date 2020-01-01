Foda: 'Sahadaki performansımız planlamanın ürünü'

Avusturya teknik direktörü Franco Foda, İtalya'ya elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



55 yaşındaki Alman teknik adam Foda yaptığı açıklamada uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak sahada izleyenlerin takdirini kazanan performans gösterdiklerini belirterek, "120 dakika boyunca üst düzey performans sergilediğimizi gördünüz. Bu, Eylül ayından beri bununla ilgili çalışmalar yapmakla ilgili bir durum. Takım aç ve iyi bir plana sahibiz. Bunun devamını getirerek daha büyük hedeflere oynayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Foda şimdi önlerinde Dünya Kupası olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğradık. Ülke oyunumuzun gururunu yaşayabilir. İtalya çok güçlü bir takım ve biz şimdi Dünya Kupası Elemeleri'ne odaklanacağız" sözlerini kullandı.



