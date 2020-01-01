AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Foda: "Sahadaki performansımız planlamanın ürünü"

Avusturya'nın teknik patronu Franco Foda, İtalya'ya kaybettikleri maçta ortaya koydukları futbolun uzun süreli çalışma ve planlamanın ürünü olduğunu söyledi.

Foda: 'Sahadaki performansımız planlamanın ürünü'
Avusturya teknik direktörü Franco Foda, İtalya'ya elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

55 yaşındaki Alman teknik adam Foda yaptığı açıklamada uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak sahada izleyenlerin takdirini kazanan performans gösterdiklerini belirterek, "120 dakika boyunca üst düzey performans sergilediğimizi gördünüz. Bu, Eylül ayından beri bununla ilgili çalışmalar yapmakla ilgili bir durum. Takım aç ve iyi bir plana sahibiz. Bunun devamını getirerek daha büyük hedeflere oynayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Foda şimdi önlerinde Dünya Kupası olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğradık. Ülke oyunumuzun gururunu yaşayabilir. İtalya çok güçlü bir takım ve biz şimdi Dünya Kupası Elemeleri'ne odaklanacağız" sözlerini kullandı.

Son Dakika Haberleri
Foda: "Sahadaki performansımız planlamanın ürünü"
David Alaba üzgün ama gururlu
Mancini: "Avusturya maçı çeyrek finalden zor olacak"
Donnarumma: "Çeyrek finalde kimin geleceği fark etmez"
İtalya uzatmalarda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi
Yarmolenko: "Şu anda transferi düşünmüyorum"
Kasper Dolberg: "Mutluyum, gururluyum"
Gareth Bale: "Sonunu getiremedik"
Danimarka, Galler'e kabus yaşattı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play