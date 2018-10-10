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Fobi değil hobi! En başarılı deplasman takımı Galatasaray

Sürekli 'deplasman fobisi' haberlerine malzeme olan G.Saray dış sahada son 10 maçlar dikkate alındığında tüm rakiplerinden fazla puan topladı.

Kaynak: Takvim
Fobi değil hobi! En başarılı deplasman takımı Galatasaray
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10 Ekim 2018 05:53
'Deplasman fobisi' haberlerine malzeme olan Galatasaray'ın dış sahada oynadığı son 10 maçla ilgili rakamlar çok ilginç sonuçlar verdi.

Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki son 10 karşılaşmada tam 6 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. 1 kez da sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray 19 puan topladı. Cimbom böylece şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini de geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ 16'DA KALDI

Söz konusu 10 haftada Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan takım Fenerbahçe oldu... Sarı-Lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 18 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ve Başakşehir 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan topladı. Beşiktaş 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda kaldı.

ALGILAR YIKILDI

Böylece Galatasaray hakkındaki algılar da yıkılmış oldu. Söz konusu fobiyi en az Cimbom'un yaşadığı ortaya çıktı.

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