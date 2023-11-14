FM oynamak için işini bıraktı, gelirini ikiye katladı

Popüler bilgisayar oyunu Football Manager'ı (FM) tam zamanlı oynamak için işinden ayrılan bir YouTuber, o günden bu yana gelirini iki katına çıkardığını söyledi.



26 yaşındaki Tom Kelsey, Nottingham Trent Üniversitesi'nde öğrenciyken Football Manager odaklı bir YouTube kanalı açmış.



Kelsey, üniversiteyi bitirdikten sonra Lincolnshire ilçe konseyinde asistan olarak işe başlamış. Ağustos 2022'deyse işini bırakarak sadece FM'ye ve YouTube kanalına odaklanmış.



BBC'ye konuşan Kelsey işini neden bıraktığını şöyle açıkladı: "Birdenbire bu bir fikir haline geldi; bir gün bunu bir iş olarak yapabilirim."



YouTuber artık haftada ortalama üç video yayınlıyor. Kanalını ailesinin evindeki yatak odasından yönetiyor.



"İKİ KATI PARA KAZANIYORUM"



Kelsey "Şu anda kazandığım para, tam zamanlı işimde kazandığımın iki katı" dedi.



Bu iş sayesinde özgür olduğunu belirten Kelsey icin işin en güzel yanı şu: "Benim için bu parayı kazanabilmek, aynı zamanda kendi patronum olmak, kendi seçimlerime sahip olmak ve başkası için çalışmamak."



Kelsey'in kanalının şu an 118 bin abonesi var ve ayda yaklaşık 1 milyon görüntüleme alıyor. Kelsey haftanın 50-60 saatini FM oynayarak geçiriyor: "Bu bazı insanları çılgına çevirecek gibi görünebilir ama benim için bu bir hayal."



Ailesi ve arkadaşları 'sanal Pep Guardiola' veya 'Jurgen Klopp' olarak kariyerine çok destek vermiş.



Bu işe devam edeceğini söyleyen Kelsey "İşim için video oyunları oynayacağını söylemek çok alışılmadık bir kariyer yolu. Kanal büyümeye devam ediyor, bu yüzden bunu elimden geldiğince sürdüreceğim" dedi.





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