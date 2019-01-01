FM 2019 betası yayınlandı! İşte sistem gereksinimleri!

OS: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit

Processor: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Version 9.0c

Storage: 7 GB available space

OS: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit

Processor: Intel Core 2 – 1.8 GHz +

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Storage: 7 GB available space

Additional Notes: OpenGL: 2.1

Football Manager 2019 büyük yeniliklerle birlikte bizimle olacak. Var sisteminden, Bundesliga'ya, daha detaylı basın ve takım toplantılarına kadar birçok yenilik getirecek olan oyunun çıkışına oldukça az kaldı. Çıkış tarihi açıklanmayan betasının da indirilebilir hale geldiği oyun heyecanımızı gittikçe arttırmaya başladı.Birçok bilgisayarda oynanabilir olmasına rağmen bilgisayarınızın gücüne göre oynanabilir lig sayısında değişiklik yapmanız gereken oyunun istediği sistem gereksinimleri şöyle: