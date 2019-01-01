FM 2019 betası yayınlandı! İşte sistem gereksinimleri!
Football Manager 2019'un betası çıktı. 2 Kasım'da çıkacak oyunun betasını oynamak için ön siparişte bulunmanız gerek.
Football Manager 2019 büyük yeniliklerle birlikte bizimle olacak. Var sisteminden, Bundesliga'ya, daha detaylı basın ve takım toplantılarına kadar birçok yenilik getirecek olan oyunun çıkışına oldukça az kaldı. Çıkış tarihi açıklanmayan betasının da indirilebilir hale geldiği oyun heyecanımızı gittikçe arttırmaya başladı.
Birçok bilgisayarda oynanabilir olmasına rağmen bilgisayarınızın gücüne göre oynanabilir lig sayısında değişiklik yapmanız gereken oyunun istediği sistem gereksinimleri şöyle:
Windows için Minimum Sistem Gereksinimleri
MAC OS X için Minimum Sistem Gereksinimleri
Birçok bilgisayarda oynanabilir olmasına rağmen bilgisayarınızın gücüne göre oynanabilir lig sayısında değişiklik yapmanız gereken oyunun istediği sistem gereksinimleri şöyle:
Windows için Minimum Sistem Gereksinimleri
- OS: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit
- Processor: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Version 9.0c
- Storage: 7 GB available space
MAC OS X için Minimum Sistem Gereksinimleri
- OS: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit
- Processor: Intel Core 2 – 1.8 GHz +
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- Storage: 7 GB available space
- Additional Notes: OpenGL: 2.1
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