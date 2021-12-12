Fluminense Başkanı, Felipe Melo'yu açıkladı!

Palmeiras ile sözleşmesi biten Felipe Melo'nun yeni takımı belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fluminense Başkanı, Felipe Melo'yu açıkladı!
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12 Aralık 2021 10:23
Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de kulüp başkanı Mario Bittencourt, Felipe Melo için açıklama yaptı.

Bittencourt, Palmeiras ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Felipe Melo ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Melo'nun transferini pazartesi günü açıklamak istediklerini dile getiren Fluminense Başkanı, "Felipe Melo ile prensipte anlaşma sağladık. Transferi pazartesi günü resmen açıklamak gibi bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki Felipe Melo'nun biten sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ancak sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla bu iddianın asılsız olduğu belirtilmişti.


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