Florya'nın yıldızı Mbaye Diagne!

Mbaye Diagne, antrenmanlarda gösterdiği performansla Fatih Terim'in beğenisini topladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Florya'nın yıldızı Mbaye Diagne!
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16 Ağustos 2020 11:07
Mbaye Diagne, yuvaya bir döndü pir döndü. Senegalli santrfor şu ana kadar antrenmanlarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Özellikle ikili mücadelelerde savunma oyuncularına top göstermemesiyle dikkat çeken Diagne, Falcao ile forma rekabetini sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Club Brugge'de kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Türkiye'de ise bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoru hala 30 golle Mbaye Diagne'de.



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