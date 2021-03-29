Florya'dan 100 milyon dolar gelir

Galatasaray, 100 milyon dolar getirecek kulübün banka borcunun yarısını kapatacak bir proje ile ilgili bilgi topladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Florya'dan 100 milyon dolar gelir
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29 Mart 2021 09:56
Kemerburgaz ile ilgili sorununun çözülmesi Florya'yı yeniden gündeme geldi.

Yönetim, 19 dönümü kulüpte, 40 dönümü devlete ait Florya arazisi için çalışma yaptırdı. 100 milyon dolar getirecek kulübün banka borcunun yarısını kapatacak bir proje ile ilgili bilgi topladı.

Kemerburgaz'a taşınmayla beraber Florya projesinin başlaması için harekete geçilecek. 



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