Kemerburgaz ile ilgili sorununun çözülmesi Florya'yı yeniden gündeme geldi.



Yönetim, 19 dönümü kulüpte, 40 dönümü devlete ait Florya arazisi için çalışma yaptırdı. 100 milyon dolar getirecek kulübün banka borcunun yarısını kapatacak bir proje ile ilgili bilgi topladı.



Kemerburgaz'a taşınmayla beraber Florya projesinin başlaması için harekete geçilecek.



