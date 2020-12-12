Florya'da yeni bir yıldız doğuyor: Bartuğ Elmaz

Galatasaray'da yükselen gençlerin arasına bir isim daha katılıyor. Fatih Terim'in üzerine titrediği yeni isim Bartuğ Elmaz oldu

Haber; Sporx.com
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Florya'da yeni bir yıldız doğuyor: Bartuğ Elmaz
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12 Aralık 2020 17:14
Galatasaray'da yeni gençlerin geleceğinin sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim'in üzerine titremeye başladığı yeni isim belli oldu; Bartuğ Elmaz!

Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda A takımla birlikte çalışan 17 yaşındaki oyuncu ile Fatih Terim'in özellikle ilgilendiği görüldü

Orta sahanın ortasında oynayan ve Fatih Terim'in üzerine vurgu yaptığı regista kavramına uyan 17 yaşındaki oyuncu ön liberoda da başarıyla görev alabiliyor. 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ, 10 yaşında dahil olduğu Galatasaray Futbol Akademisi'nde gösterdiği performansla genç milli takımların vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti.

Fiziksel olarak yeterli seviyede olmayan Bartuğ, uzun pasları, enerjisi, top kazanması, sağ ayağının yanında sol ayağını da etkili kullanması, liderliği, çevre kontrolü, etkili şutları, adam eksiltmesi, duran topları etkili kullanması ile dikkat çekiyor.

Dünya futbolunda Miralem Pjanic ve Marco Verratti tarzı özellikleri barındıran genç oyuncunun ilerleyen haftalarda süre alması bekleniyor





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