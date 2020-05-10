Florya'da son durum; Toplu idman yasak

Koronavirüs testlerinin negatif çıkması Florya'da herkesi sevindirdi. G.Saray'da her gün futbolcular kontrol ediliyor ve haftada bir test yapılacak.Bir hafta daha sıfır temas kuralına uyarak kondisyon depolayacak sarı-kırmızılı takım, 3 ayrı saat diliminde (11:00, 17:00 ve 18:30) 4'erli olarak çalışacak.