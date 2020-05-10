Florya'da son durum; Toplu idman yasak

Florya'da sıkı koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ligin başlamasından 3 hafta öncesine kadar toplu idmanlara geçilmeyeceği öğrenildi.

Haber; Sabah
Florya'da son durum; Toplu idman yasak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2020 10:35
Koronavirüs testlerinin negatif çıkması Florya'da herkesi sevindirdi. G.Saray'da her gün futbolcular kontrol ediliyor ve haftada bir test yapılacak. 

Bir hafta daha sıfır temas kuralına uyarak kondisyon depolayacak sarı-kırmızılı takım, 3 ayrı saat diliminde (11:00, 17:00 ve 18:30) 4'erli olarak çalışacak. Süper Lig'in başlamasına 3 hafta kala Florya'da toplu idmanlara geçileceği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için