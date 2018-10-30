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Florya'da kriz masası kuruldu! Fatih Terim alarmı verdi...

Fenerbahçe derbisi öncesi sakat sayısının 9'a çıktığı Galatasaray'da Fatih Terim, sağlık ekibiyle kriz masası kurdu. Terim, Serdar, Eren, Fernando, Feghouli ve Onyekuru'nun derbiye yetiştirilmesi talimatını verdi.

Kaynak: Güneş
Florya'da kriz masası kuruldu! Fatih Terim alarmı verdi...
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30 Ekim 2018 09:18
Yeni Malatyaspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu ciddi sakatlıklar yaşarken, Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da kırmızı alarm verdi.

Emre Akbaba, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru, Serdar Aziz, Sofiane Feghouli, Fernando ve Nagatomo'nun yanına Malatya karşısında Belhanda ve Linnes'in de eklenmesi Sarı-Kırmızılı camiayı şok etti.

MARİANO YOK, LİNNES VAR

Sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba ve Nagatomo'nun derbiye yetişme ihtimali olmaması nedeniyle sağlık heyetiyle bir toplantı yapan Terim, tedavilerine devam edilen Serdar, Eren, Fernando, Feghouli ve Onyekuru'nun F.Bahçe maçına yetiştirilmesi talimatını verdi.

Belhanda ve Linnes'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'da sarı kart cezalısı olan Mariano Filho ise derbide oynayamayacak.

 

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