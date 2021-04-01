Florya'da koronavirüse karşı ekstra önlem

Milli ara yine Galatasaray'a iyi gelmedi. Sarı-Kırmızılı ekibin milli takımlara gönderdiği futbolculardan ikisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yerli oyuncular arasında yer aldığı öğrenilen ve ilk 11'in değişmezlerinden olan iki futbolcunun yerine, Fatih hoca yine kadroda değişiklik yapmak zorunda kalacak.



Bu arada Afrika'dan dönecek olan futbolcuların da testleri negatif çıksa bile Florya'da yoğun bir tedbirle karşılanacağı öğrenildi.



Teknik ekip, takımdaki vaka sayısının artmasından endişe ediyor. Oyunculara tesis ve maçlar dışında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikazlarda bulunuldu



