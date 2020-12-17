Florya'da koronavirüs paniği!

Galatasaray'da yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi koronavirüs tespit edilen oyuncular, teknik direktör Terim'in planlarını bozdu. Tecrübeli çalıştırıcı, diğer isimlerin de pozitif çıkmasından endişe ederken Florya'da panik havası yaşandı

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Florya'da koronavirüs paniği!
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17 Aralık 2020 10:15
Süper Lig'de cuma akşamı Fatih Karagümrükle deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da koronavirüslü çıkan oyuncular planları bozdu.

Habertürk'ün haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11'de 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, değişiklik mecburiyeti doğurdu. Kupa mesaisinde şans verdiği yedeklerinin genel performansından memnun olan deneyimli teknik adamın, bir başka oyuncusunda da koronavirüse rastlanmasından endişe ettiği öğrenildi.

3 gün önce 1 oyuncusunda görülen Kovid-19'un dün de 2 farklı oyuncusunda görülmesi, Florya'da panik havası yarattı.

Bu durum karşısında her oyuncusunu tam olarak hazır hale getirmek isteyen İmparator'un futbolcularıyla sık sık bire bir görüşmeler yaptığı bildirildi.






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