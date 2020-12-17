Süper Lig'de cuma akşamı Fatih Karagümrükle deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da koronavirüslü çıkan oyuncular planları bozdu.Habertürk'ün haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11'de 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, değişiklik mecburiyeti doğurdu. Kupa mesaisinde şans verdiği yedeklerinin genel performansından memnun olan deneyimli teknik adamın, bir başka oyuncusunda da koronavirüse rastlanmasından endişe ettiği öğrenildi.3 gün önce 1 oyuncusunda görülen Kovid-19'un dün de 2 farklı oyuncusunda görülmesi, Florya'da panik havası yarattı.Bu durum karşısında her oyuncusunu tam olarak hazır hale getirmek isteyen İmparator'un futbolcularıyla sık sık bire bir görüşmeler yaptığı bildirildi.