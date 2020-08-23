Florya'da kıran kırana rekabet!

Galatasaray günü tek idmanla geçirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin Florya'da yaptığı son çalışma tam anlamıyla kıran kırana geçti. ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin göreve başlamasıyla birlikte fiziksel çalışmalara ağırlık verileceği ve takım temposunun yükselmesinin hedeflendiği bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Florya'da kıran kırana rekabet!
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23 Ağustos 2020 10:51
Galatasaray cumartesi gününü tek idmanla geçirdi.

Sarı-Kırmızılı ekibin Florya'da yaptığı son çalışma tam anlamıyla kıran kırana geçti. Teknik patron Fatih Terim, öğrencilerinin hırsı ve disiplininden çok memnun...

Tecrübeli çalıştırıcı, istediklerini harfiyen yerine getiren oyuncularına antrenman sonunda teşekkür etti. Özellikle ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin göreve başlamasıyla birlikte fiziksel çalışmalara ağırlık verileceği ve takım temposunun yükselmesinin hedeflendiği bildirildi.

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