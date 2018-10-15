Florya'da gergin UEFA bekleyişi!

UEFA'nınFFP nedeniyle yeniden incelemeye alması Florya'da da yüzlerin düşmesine neden oldu. Florya'da çalışanından futbolcusuna, futbolcusundan teknik direktör Fatih Terim'e kadar tüm kadronun morali bozuk. Özellikle yabancı oyuncu oyuncuların yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi.Florya'daki idmanlarda oyuncuların bir hayli keyifsiz olduğu kimsenin ağzını bıçak açmadığı bildirildi. Bunun üzerine Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.Ocak ayında en az 3 transfer yapması beklenen Galatasaray'ın bu süreçle birlikte planları da sekteye uğradı. Fatih hocanın da transfer nedeniyle canının sıkkın olduğu gelen haberler arasında.Galatasaray Yönetimi'nin süreçle ilgili olarak bu hafta içinde Fatih Terim ve futbolcularla toplantı yapması bekleniyor. Bilindiği gibi G.Saray Yönetimi bugün CAS'a başvuracak.Spor hukukçusu Emin Özkurt, Galatasaray'ın CAS'a başvurması ile ilgili olarak, "Zaten hali hazırda mevcut anlaşma ayakta ve belki bu süreç sonunda da aynı kalacaksa o zaman CAS şunu sorgular, 'Benim önüme sen neyi getirdin, neye itiraz ediyorsun?'" açıklamasında bulundu.Cimbom, evinde bir buçuk sezonda yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalayarak Avrupa'nın devlerine fark attı. Sarı-Kırmızılılar bu oranlarla yüzde 92 orana sahip PSG, yüzde 87 orana sahip Juventus ve yüzde 87'lik oranıyla M.City'yi geçti.