SAĞLIĞI ÇOK İYİ!

Galatasaray'da performans ekibinde yer alan bir yardımcı antrenörde yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkınca, antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.Terim'in talimatıyla Florya Metin Oktay Tesisleri kapılarını kapatmadan kapsamlı bir temizlikten geçirildi. Gece 3'e kadar Florya'da mesai yapan kulüp personeli, tesis girişine tam donanımlı dezenfekte kabini yerleştirdi.Bu kabin oyuncuların ateşini de ölçecek.Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında testi pozitif çıkan personelin kim olduğunu açıklamadı. Ancak sevindiren gelişme, testi pozitif çıkan kulüp çalışanının sağlığının iyi olması...Semptom göstermeyen antrenör, evinde karantinada.