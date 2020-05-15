Florya'da 90 kişi için yeni plan

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'da da takım içinde koronavirüs vakası tespit edilmesi, 12 Haziran'da başlatılması planlanan Süper Lig'i tehlikeye attı.Sarı-Kırmızılı takımın performans ekibindeki bir yardımcı personelde yapılan testin sonucu pozitif çıkınca, antrenmanlar durduruldu. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında personelin kim olduğu ise açıklanmadı. 6 gün sonra Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.Futbolcuların antrenman alanlarına çok yakın olmayan bir çalışanda pozitif sonucun çıkması, takım içinde virüsün yayılma riskini azaltıyor. Ancak önümüzdeki hafta Sarı-Kırmızılılar için oldukça kritik. Gelecek hafta tekrarlanacak testin ardından federasyonun vereceği karar ve Sağlık Kurulu'ndan gelecek talimatlara göre yeniden çalışma programları hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, atılacak her adımın sağlık kurulunun kararlarına uygun şekilde işletilmesini ekibinden istedi. Florya'da futbolcular, teknik heyet ve çalışan personeller dahil yaklaşık 90 kişilik bir ekip bulunuyor.